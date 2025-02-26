26 Февраля 2025
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Ресторан "Нар Шараб" в Екатеринбурге оштрафовали на 1,5 миллиона за продажу алкоголя без лицензии

Суд оштрафовал на 1,5 млн рублей ресторан "Нар Шараб" в ТЦ "Баку Плаза" в Екатеринбурге за реализацию алкоголя без лицензии. Об этом написал в своих соцсетях координатор проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев.

По его словам, в октябре 2024 года оперативники ОЭБиПК в ходе проверки выяснили, что у ресторана закончилась лицензия, однако там продолжали подавать посетителям алкоголь. Полиция провела проверочную закупку и составила на ООО "Уральская Ресторанно-Сервисная компания "НАР ШАРАБ" административное заявление по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ.

Чукреев заявил, что ресторан, как и ТЦ, связаны с азербайджанской диаспорой - якобы ее глава Шахин Шыхлински является представителем заведения по доверенности. Он, как сообщил Чукреев, в защиту рассказывал правоохранителям, что официант Гасанов вообще не относится к их ресторану, а вино было куплено в магазине "Красное&Белое". Еще в ноябре Шихлински заявлял, что рейд на ресторан является заказом конкурентов, а общественники, в том числе и Чукреев, намеренно пытаются очернить его репутацию. Он также уверял, что еще в июне ресторан подал документы на продление лицензии, после чего алкоголь не продавался.

Несмотря на все сказанное, Арбитражный суд Свердловской области признал руководство "Нар Шараб" виновным и оштрафовал на сумму в 1,5 млн рублей. Чукреев написал, что такое наказание — меньшее, что действительно мог получить глава диаспоры.

"Судье — лайк, диаспоре, которая должна быть примером для подражания своим землякам, но вместо это показывает пример, как можно в обход закона торговать в РФ — минус! P. S. Я уверен, что история на этом не закончилась. Стоит еще проверить поставщиков спиртного в ресторан — качество алкоголя под большим вопросом", — добавил общественник.

Теги: Екатеринбург, Баку Плаза, Нар Шараб, Чукреев, Азербайджанская диаспора, алкоголь, лицензия, суд, штраф


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