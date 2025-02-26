ФСБ предотвратила серию терактов в Ставрополе

Сотрудники ФСБ предотвратили в Ставрополе серию терактов.

По информации спецслужбы, подозреваемый - гражданин одной из стран в Центральной Азии. По указанию украинского куратора он планировал поджечь ряд объектов органов власти и силового блока Ставропольского края. Затем мужчина намеревался выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ.

У задержанного изъяли бутылки с зажигательной смесью и инструкции куратора, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области мог произойти теракт, предполагаемая жертва – чиновник администрации региона. Этого не случилось, потому что диверсию предотвратили сотрудники ФСБ. Подрывника подготовили в Киеве и направили в Россию.

Также сообщалось, что задержанные ФСБ в Ингушетии мужчины, предположительно, готовили теракты. Они входили в запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ).