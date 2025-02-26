26 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Политика
Фото: Накануне.RU

Россия и США проведут переговоры в Стамбуле 27 февраля

Встреча дипломатов России и США пройдет 27 февраля в турецком Стамбуле. Они обсудят нормализацию работы дипломатических представительств. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет Коммерсант.
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Договоренность о встрече была достигнута российской и американской делегациями на переговорах в Эр-Рияде 18 февраля.

"Мы объявили, что наши дипломаты высокого уровня, эксперты, встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, на что мы, естественно, отвечали взаимностью и создавали тоже некомфортные условия для работы американского посольства в Москве",— сообщил Лавров.

По его словам, по итогам встречи будет понятно, насколько быстро и эффективно будет идти работа.

На встрече делегаций России и США в Эр-Рияде стороны договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне.

Ранее Лавров сообщал, что полноценные консультации между Россией и США по вопросу нормализации работы посольств состоятся на этой неделе.

"Самое несложное - это все-таки наладить, мы это предложили, нормальную работу посольств, российского в Вашингтоне и американского - в Москве", - цитировало РИА Новости министра.

В МИД РФ прокомментировали принятую на Генассамблее ООН антироссийскую резолюцию. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства, Евросоюз лишился права на переговоры по Украине.

"Европейцы, прочно вставшие на рельсы милитаризма и тем самым обоснованно лишившиеся права претендовать на участие в переговорах о параметрах урегулирования украинского кризиса, все больше оказываются в изоляции. Налицо серьезные сдвиги в подходах стран Мирового большинства, которые демонстрируют растущие реализм и стремление содействовать скорейшему завершению конфликта", - говорится в сообщении МИД РФ.

Теги: лавров, сша, россия, переговоры, стамбул


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