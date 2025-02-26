Тюменцы участвуют в деловой программе в рамках работы Координационного совета по промышленности при Минпромторге РФ

Тюменцы участвуют в деловой программе в рамках работы Координационного совета по промышленности при Минпромторге РФ, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Мероприятие проходит в Республике Татарстан. Главная тема — развитие производства автомобильных компонентов.

Делегацию Тюменской области возглавляет директор Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Анатолий Картухин.

Одним из ключевых мероприятий в рамках совета станет выставка "Kazan Truck Expo".

В выставке принимает участие ряд предприятий региона: производителей автокомпонентов, развернута работа специализированного стенда, работа которого организована при поддержке ТПП Тюменской области.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов примет участие в работе Совета и обойдет выставку.

В рамках выставки пройдут Дни поставщика для компаний: ПАО КАМАЗ, ПАО СОЛЛЕРС и АО "Ремдизель", тюменские компании презентуют свои возможности сотрудничества.

"Это важнейшая профильная площадка, позволяющая сверить вопросы развития промышленного производства, федеральные меры поддержки и новации в данном направлении", - отметил Анатолий Картухин.