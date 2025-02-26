Писцов заявил, что остается главой Березовского округа

Евгений Писцов рассказал, что пока останется в кресле главы Березовского муниципального округа, даже несмотря на неудавшиеся выборы. Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Я продолжаю работу в статусе главы Березовского муниципального округа. Думой должно быть принято решение о назначении новых выборов. Я и моя команда продолжаем работать на благо Березовского, приемы населения ведутся в обычном режиме", - написал градоначальник.

Он также добавил, что выбранная депутатами Юлия Маслакова также продолжает работать на прежнем месте. Сегодня вместе с ней Писцов провел совещание по интеграции его программы развития округа в стратегию Березовского до 2030 года.

Когда будут новые выборы, Писцов не уточнил.

Напомним, в январе депутаты неожиданно избрали новым мэром Березовского "технического кандидата" – начальника отдела инвестиционного развития администрации Юлию Маслакову. За нее проголосовали 17 депутатов, в то время как за действующего главу – только шесть. При этом Маслакова взяла самоотвод, но дума не дала ей этого сделать и одобрила ее кандидатуру.

После Маслакова подала в суд на депутатов, которые вынесли решение о ее избрании, а позднее и вовсе пропустила свою инаугурацию. В гордуме сообщили, что собираются рассмотреть изменения в порядок проведения конкурса по отбору кандидатов на пост мэра.