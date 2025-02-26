В Румынии задержан кандидат в президенты Джорджеску

В Румынии задержали кандидата в президенты страны Кэлина Джорджеску.

"Кэлин Джорджеску собирался вновь подать свою кандидатуру на пост президента. Его остановили в дороге и задержали для допроса в Генеральной прокуратуре! Где же демократия, где партнёры, которые должны защищать демократию?" - приводит РБК сообщение команды Джорджеску по коммуникациям в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

В декабре 2024 г. суд в Бухаресте подтвердил отмену президентских выборов – отклонён иск выигравшего их первый тур Кэлина Джорджеску. Он оспаривал аннулирование Конституционным судом президентских выборов.