Суд 24 марта рассмотрит ходатайство Ефремова об УДО

Актер Михаил Ефремов вновь подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в Алексеевский районный суд Белгородской области. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе суда, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Суд рассмотрит запрос 24 марта.

Ранее Shot сообщал, что УДО под угрозой срыва из-за того, что у Ефремова был найден смартфон, который каким-то образом попал к нему на территорию ИК.

Напомним, в апреле 2024 года Ефремову отказали в УДО из-за двух дисциплинарных нарушений.

В январе 2023 года стало известно о ходатайстве Ефремова, в котором он просил заменить ему оставшийся срок исправительными работами. Ходатайство поступило в суд, но позже артист сам его отозвал.

Напомним, 8 июня 2020 года Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого погиб. Суд приговорил актера к восьми годам колонии. Позже наказание было снижено до семи с половиной лет.