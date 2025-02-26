Элитная вилла Зеленского в Италии подешевела почти в два раза

Элитная вилла Владимира Зеленского в итальянской Тоскане подешевела с 4,5 до 2,5 млн евро. Её не могут продать третий год, пишет MASH.

Особняк площадью 400 квадратных метров находится в маленьком курортном городке на берегу Средиземного моря. Большинство жителей там - состоятельные люди из бывшего СССР. Дом записан на супругу украинского президента Елену.

Поместье выставили на продажу ещё в 2021 году. Всё это время его сдавали в аренду за 70 тысяч евро в месяц.

После начала специальной военной операции жильцы съехали. Как пишут СМИ – из-за плохой славы Зеленского. Также пошли слухи о "проклятье": якобы, все политики, которым жал руку лидер Украины, проигрывали выборы, уходили в отставку или умирали. Среди них — Олаф Шольц, Борис Джонсон, Сидзо Абэ и Марио Драги.

За три года участок зарос травой, а дом, за которым никто не ухаживал, обветшал.

В 2023 году квартиру семьи Владимира Зеленского в Ялте продали на аукционе за 44,3 млн рублей, сообщала Газета.ru. Тогда сообщалось, что итоговая сумма оказалась в два раза больше заявленной. Деньги, вырученные от продажи крымской недвижимости Зеленского, направили на поддержку специальной военной операции (СВО).