26 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Политика За рубежом
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Элитная вилла Зеленского в Италии подешевела почти в два раза

Элитная вилла Владимира Зеленского в итальянской Тоскане подешевела с 4,5 до 2,5 млн евро. Её не могут продать третий год, пишет MASH.
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Особняк площадью 400 квадратных метров находится в маленьком курортном городке на берегу Средиземного моря. Большинство жителей там - состоятельные люди из бывшего СССР. Дом записан на супругу украинского президента Елену.

Поместье выставили на продажу ещё в 2021 году. Всё это время его сдавали в аренду за 70 тысяч евро в месяц.

После начала специальной военной операции жильцы съехали. Как пишут СМИ – из-за плохой славы Зеленского. Также пошли слухи о "проклятье": якобы, все политики, которым жал руку лидер Украины, проигрывали выборы, уходили в отставку или умирали. Среди них — Олаф Шольц, Борис Джонсон, Сидзо Абэ и Марио Драги.

За три года участок зарос травой, а дом, за которым никто не ухаживал, обветшал.

В 2023 году квартиру семьи Владимира Зеленского в Ялте продали на аукционе за 44,3 млн рублей, сообщала Газета.ru. Тогда сообщалось, что итоговая сумма оказалась в два раза больше заявленной. Деньги, вырученные от продажи крымской недвижимости Зеленского, направили на поддержку специальной военной операции (СВО).

Теги: зеленский, вилла, особняк, италия


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