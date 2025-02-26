СКР уточнил количество задержанных за взятки сотрудников ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области задержаны двое сотрудников ГИБДД, обвиняемых в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ранее Ural Mash сообщил о "массовых задержаниях" и о том, что задержанные могли быть причастны к 50 коррупционным делам.

В СКР не уточнили сколько эпизодов преступлений совершили подозреваемые. По данным ведомства, речь идет о "нескольких эпизодах".

Сотрудники ГИБДД в зависимости от роли каждого подозреваются по п. "а" ч. 5 ст.290 УК РФ (получение взятки) и ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

По версии следствия, с августа по октябрь 2024 года два сотрудника дорожно-патрульной службы ГИБДД, действуя умышленно по предварительному сговору, систематически получали взятки от водителей, следовавших по федеральной автодороге Тюмень - Омск за не составление протоколов об административных правонарушениях.

В ближайшее время следственными органами перед судом будет поставлен вопрос об избрании меры пресечения в отношении обоих фигурантов.