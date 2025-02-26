Юрий Моисеев вручил награды родным калужан, погибших на фронтах СВО

«Родители воспитали достойных защитников Отечества. Вечная память героям!», – обратился в ходе церемонии к родным павших воинов Юрий Моисеев.

Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Орденом Мужества посмертно награждены младший лейтенант Игорь Половинкин , рядовой Алексей Новиков , старшина Игорь Козак и рядовой Размик Геворгян.

26 февраля на заседании Городской Думы Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов передали государственные награды родным калужан, погибших в ходе специальной военной операции.



