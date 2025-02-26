Депутатский корпус держит на контроле ремонт образовательных учреждений Калуги

26 февраля состоялось заседание комиссии Городской Думы по контролю за организацией и проведением ремонта образовательных учреждений под председательством Татьяны Коняхиной. Депутаты обсудили подготовку к проведению ремонтных работ в школах и детских садах. В текущем году на эти цели по предложению депутатов Городской Думы было выделено 20 миллионов рублей.

Управлением образования был представлен перечень объектов, требующих ремонта в приоритетном порядке. В школе № 20 требуется ремонт кровли, также кровлю необходимо отремонтировать в детских садах «Улыбка», «Планета», «Журавлёнок» и «Берёзка». Замена оконных блоков планируется в детских садах «Анютины глазки» и «Алые паруса». Кроме того, по предложению Городского Головы 22 миллиона рублей было выделено на ремонт кровли школы № 49, сообщает пресс-служба городской Думы Калуги.

По детским садам «Планета» и «Улыбка» настоящее время ведётся подготовка документации для проведения торгов. Проектно-сметная документация по остальным объектам будет проверена в управлении финансов, после чего также начнутся конкурсные процедуры.

«Депутатский корпус будет держать на контроле ремонт образовательных учреждений, обязательно посетим все объекты, также будем участвовать в приёмке работ», – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.