26 Февраля 2025
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Фото: RCC Boxing Promotions

Непобежденный челябинский боксер проведет бой за титул чемпиона Азии в Екатеринбурге

Уральский боец Иван Чирков впервые сразится за титул чемпиона Азии по боксу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, поединок челябинского непобежденного боксера-профессионала станет со-главным событием турнира в Екатеринбурге, который 15 марта пройдет на арене Академии единоборств РМК. Иван встретится с танзанийцем Насибу Рамадани. На кону будет стоять пояс одной из четырех основных мировых организаций в боксе – WBA Asia.

Иван Чирков и Линикелу Нгифиндаку(2025)|Фото: RCC Boxing Promotions

В последних пяти поединках Иван Чирков трижды финишировал своих соперников, не давая бою дойти до решения судей.

Боксёр из Челябинска Иван Чирков на турнире RCC Boxing Promotions(2024)|Фото: RCC Boxing Promotions

Свой предыдущий поединок боец провел в сентябре прошлого года на масштабном шоу Русской медной компании на арене "Трактор" в Челябинске.

Иван Чирков и Линикелу Нгифиндаку(2025)|Фото: RCC Boxing Promotions

Уже в четвертом раунде Иван при невероятной поддержке зала отправил в нокаут намибийца Линикелу Нгифиндаку.

Иван Чирков(2025)|Фото: RCC Boxing Promotions

Билеты на бой Ивана Чиркова против Насибу Рамадани в Екатеринбурге уже поступили в продажу.

Иван Чирков и Насибу Рамадани(2025)|Фото: RCC Boxing Promotions

Теги: Чирков, боксер, бой, турнир, Екатеринбург


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