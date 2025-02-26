Непобежденный челябинский боксер проведет бой за титул чемпиона Азии в Екатеринбурге

Уральский боец Иван Чирков впервые сразится за титул чемпиона Азии по боксу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, поединок челябинского непобежденного боксера-профессионала станет со-главным событием турнира в Екатеринбурге, который 15 марта пройдет на арене Академии единоборств РМК. Иван встретится с танзанийцем Насибу Рамадани. На кону будет стоять пояс одной из четырех основных мировых организаций в боксе – WBA Asia.

В последних пяти поединках Иван Чирков трижды финишировал своих соперников, не давая бою дойти до решения судей.

Свой предыдущий поединок боец провел в сентябре прошлого года на масштабном шоу Русской медной компании на арене "Трактор" в Челябинске.

Уже в четвертом раунде Иван при невероятной поддержке зала отправил в нокаут намибийца Линикелу Нгифиндаку.

Билеты на бой Ивана Чиркова против Насибу Рамадани в Екатеринбурге уже поступили в продажу.