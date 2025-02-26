Три страны готовы отправить войска на Украину после завершения конфликта

Франция, Германия и Великобритания готовы направить войска на Украину после окончания конфликта. Их цель – обеспечить прекращение огня, однако им нужна поддержка США. Так сказал глава французского Минфина Эрик Ломбар в интервью Bloomberg TV, пишет Lenta.ru.

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"Если мы хотим, чтобы режим прекращения огня соблюдался, нам нужна поддержка США", — заявил он.

Ломбар добавил, что президент США согласился на это, однако не уточнил, какие конкретные шаги может предпринять Вашингтон. Ломбар отметил, что обменялся номерами телефонов с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время недавнего визита в Вашингтон. Министры продолжат переговоры.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины готовы около 30 стран. При этом, по его словам, все они хотят "получить сигнал солидарности от США" на случай якобы возможного нарушения Россией договоренностей.

Кроме того, на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом Макрон заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева, которые "могут дойти до отправки военных".