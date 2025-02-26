26 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Более миллиарда рублей в Тюменской области выделят на проект "Многодетная семья"

Более миллиарда рублей в 2025 году выделят в Тюменской области в рамках реализации регионального проекта "Многодетная семья", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Это средства материнского капитала на третьего и последующих детей, социальная помощь многодетным малоимущим семьям – льготы на проезд и оплату ЖКУ, выплаты на школьную и спортивную форму. Меры поддержки действуют в рамках нового нацпроекта "Семья". В него вошли пять тюменских программ.

"Реализуя их, поддержим не только семьи с детьми, особенно многодетные, но и наше старшее поколение. Отдельное внимание – развитию активного долголетия. На организацию долговременного ухода на дому выделим более 140 млн рублей", - отметил губернатор Александр Моор.

Новый национальный проект "Семья" стартовал 1 января 2025 года и стал продолжением национального проекта "Демография".

Отметим, что в Тюменской области пять лет назад ввели региональный материнский капитал за рождение первого ребенка. С тех пор выплату в размере 150 тыс. рублей получили из регионального бюджета свыше 25 тыс. семей. Общий объем затрат на выплату регионального материнского капитала уже превысил 3,7 млрд рублей.

Теги: многодетная семья, проект, Тюменская область, помощь


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