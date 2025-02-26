26 Февраля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский Главк МВД заявил о всплеске сбыта фальшивых денег

Полицейские из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области проанализировали состояние дел в сфере противодействия фальшивомонетничеству. Наблюдается определенный всплеск сбыта подделок.
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Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального полицейского Главка Валерий Горелых, за 12 месяцев 2024 было выявлено 95 фактов сбыта поддельных денежных билетов Центрального банка РФ. Из них 43 – это пятитысячные фальшивки, 33 – тысячные, еще 6 – двухтысячные. А с начала текущего года ОВД уже зарегистрировано 11 преступлений в данной сфере.

"Далеко не всем любителям легкого заработка удается остаться безнаказанными. К примеру, фортуна отвернулась от двух жителей Самары, граждан Безрукова и Любимова, которых вычислили и задержали сыщики у одной из гостиниц Нижнего Тагила. Они ездили по небольшим городам, где в ларьках и на рынках сбывали поддельные пятитысячные купюры. Один из задержанных в 2020 году уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотических веществ. Тогда суд не стал лишать его свободы, назначив условное наказание. Проявленную судом гуманность мужчина не оценил и продолжил противоправную деятельность в другом направлении. Суд, рассмотрев материалы полиции, признал обоих самарчан виновными и на три года с целью перевоспитания отправил в места лишения свободы", - отметил полковник Горелых.

По его сведениям, изъятые купюры профессионально изготовлены, визуально их сложно отличить от настоящих. Чаще всего фальшивомонетчики подделывают пятитысячные банкноты, но имеются случаи реализации липовых 100 долларов, 50 и 500 евро, а также 5, 10, 50, 100, 500 рублей.

"Чаще всего в сети полиции попадают криминальные элементы в возрасте 20-30 лет. Орудуют они, как правило, в местах, где отсутствуют камеры видеонаблюдения. Жертвами сбытчиков обычно становятся кассиры в магазинах. При совершении крупных сделок важно проверять деньги на подлинность в любом банковском учреждении. Если обнаружили подделку, нужно обратиться в территориальный ОВД или по линии 02. Знайте, что запрещено кому бы то ни было передавать или разменивать фальшивки. Действующим законодательством за подобные проступки предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет – даже за сбыт одной купюры любого номинала", - предупредил Валерий Горелых.

Теги: деньги, фальшивки, полиция


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