26 Февраля 2025
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Происшествия Ростовская область
Фото: Накануне.RU

Жителя Ростовской области задержали за теракты и разбой, которые он совершил по указанию мошенников

Жителя Ростовской области задержали за теракты и разбой. Он действовал по указанию неизвестного, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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По ее словам, мужчина по телефону представился сотрудником ФСБ России и сообщил жертве, что его персональные данные похитили и могут использовать преступники. Чтобы изобличить их, нужно выполнить несколько поручений.

Первое задание заключалось в том, чтобы пойти в микрофинансовую организацию и взять кредит в 300 тыс. рублей. Но деньги мужчине не дали. Тогда незнакомец поручил купить пневматическое оружие и напасть на офис. В итоге работник компании под угрозой пистолета передал все имеющиеся деньги - 87 тысяч рублей.

Затем подозреваемый получил инструкцию, как поджечь заправку. Мужчина поджег бензоколонку на заправке самообслуживания и скрылся.

"В следующей инструкции говорилось о поджоге ворот комплекса административных зданий. При этом подозреваемый должен был снимать свои действия и отправлять видеозаписи куратору. Мужчина выполнил и эти указания", - добавила Волк.

Возбуждены уголовные дела (по ст. 162 и 205 УК РФ). Подозреваемого отправили под стражу.

Официальный представитель МВД просит россиян не поддаваться на провокации телефонных мошенников, которые предлагают совершить противоправные действия. Выполняя просьбы незнакомых людей, можно стать террористом и лишиться свободы на долгий срок. О попытках склонить совершению преступления нужно сообщать в полицию и органы безопасности.

Накануне пятерых молодых людей, в том числе несовершеннолетнего, обвинили в попытке устроить теракт в воинской части в Балашихе.

Фигуранты планировали поджечь военную технику. Они получали инструкции через мессенджер Telegram от кураторов из Украины, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Теги: кубань, теракт, разбой, ростов, мошенник, волк


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