Совет Федерации ратифицировал договор о гарантиях безопасности Союзного государства

На пленарном заседании Совета Федерации сенаторы единогласно ратифицировали договор России и Белоруссии о взаимных гарантиях безопасности Союзного государства.

Договор обязывает стороны оказывать взаимную поддержку всеми способами, согласованными и соответствующими международному праву, в случае угроз суверенитету, конституционному строю, территориальной целостности или внешним границам Союзного государства от третьих стран, их союзов, международных организаций, а также террористических или экстремистских групп.

"Договор носит оборонительный характер и не направлен против каких-либо стран и объединений. Его ратификация укрепляет стратегическое партнёрство России и Белоруссии в рамках Союзного государства", — цитирует пресс-служба Совфеда члена комитета по обороне и безопасности Таймураза Мамсурова.