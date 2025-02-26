26 Февраля 2025
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Фото: kremlin.ru / Константин Завражин

Совет Федерации ратифицировал договор о гарантиях безопасности Союзного государства

На пленарном заседании Совета Федерации сенаторы единогласно ратифицировали договор России и Белоруссии о взаимных гарантиях безопасности Союзного государства.

Договор обязывает стороны оказывать взаимную поддержку всеми способами, согласованными и соответствующими международному праву, в случае угроз суверенитету, конституционному строю, территориальной целостности или внешним границам Союзного государства от третьих стран, их союзов, международных организаций, а также террористических или экстремистских групп.

"Договор носит оборонительный характер и не направлен против каких-либо стран и объединений. Его ратификация укрепляет стратегическое партнёрство России и Белоруссии в рамках Союзного государства", — цитирует пресс-служба Совфеда члена комитета по обороне и безопасности Таймураза Мамсурова.

Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, договор, безопасность, Союзное государство


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