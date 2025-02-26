В уральском подворье Дивеевского монастыря теперь есть мобильная связь и интернет

Цифровая экосистема МТС обеспечила полное и уверенное покрытие голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом территорию Покровского подворья Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Среднеуральске, сообщает пресс-служба компании.

Теперь монахини и паломники могут пользоваться цифровыми сервисами.

Появление устойчивой мобильной связи в единственном на Урале подворье крупнейшего российского монастыря произошло менее, чем через год после принятия Священным Синодом Русской Православной церкви решения о возобновлении монашеской жизни в бывшем Среднеуральском женском монастыре. До этого мобильной связи здесь не было.

«Несмотря на огромную популярность этого места, у паломников в монастыре ещё недавно не было никакой мобильной связи. Чтение электронных книг и онлайн-изданий, прослушивание музыки, переписка в мессенджерах, решение бытовых вопросов – вот то малое, что упростило появление стабильной связи», – рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Справка. Покровское подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, как и сам монастырь относится к Нижегородской епархии. Дивеевский монастырь один из старейших и на сегодня самый большой в Русской Православной Церкви.