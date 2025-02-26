В селе Угут подростки забросали дома учителей самодельными "бомбами"

В селе Угут подростки забросали дома учителей самодельными "бомбами". Среди пострадавших — мать погибшего бойца СВО, учитель математики местной школы Наталья Кириллова, сообщает "Муксун".

Два дня группа подростков забрасывала дома учителей математики, русского языка и литературы самодельными взрывными устройствами. Рецепт "бомбы", скорее всего, сельские школьники подсмотрели в TikTok.

Подростками займутся замгубернатора Югры Эдуард Исаков и глава региональной ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Аксенов. Об этом они сообщили на официальных страницах в социальных сетях.

"Произошедшее — урок для всех нас. Знали или не знали дети о том, что у учителя сын в зоне СВО, они совершили правонарушение, которое могло повлечь за собой необратимые последствия. Их действиям оценку дадут правоохранительные органы. На мой взгляд, если в школах у педагогов или сотрудников есть дети, которые сегодня мужественно защищают нашу страну в зоне СВО — об этом важно и нужно рассказывать школьникам, и, если этого не происходит, то это недоработка со стороны администрации образовательных учреждений. <…> Дети должны знать для того, чтобы не пакостить, а, наоборот, предложить помощь, поддержку. Эта ситуация позволила увидеть пробел, которым необходимо заняться. Обязательно обсужу этот вопрос с администрацией района, с представителями Департамента образования Югры", — прокомментировал Эдуард Исаков.

Эдуард Исаков попросил обратить внимание на ситуацию в угутской сельской школе главу региональной ассоциации ветеранов СВО, депутата думы Югры Дмитрия Аксенова.

"Конечно, Ассоциация ветеранов СВО не останется в стороне. Обязательно представители Ассоциации посетят угутскую школу, пообщаются со школьниками, навестят маму павшего Героя", — прокомментировал Дмитрий Аксенов.

На 28 февраля запланировано расширенное совещание в школе с участием представителей прокуратуры, правоохранителей, департамента образования, педагогов и родителей.