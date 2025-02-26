В тюменском ГИБДД прошли массовые задержания сотрудников по подозрению во взяточничестве

В тюменском ГИБДД — массовые задержания. Предварительно, патрульные могут быть причастны к 50 коррупционным делам, сообщает Ural Mash.

Вчера силовики пришли с обысками к полицейским Голышмановского района, кого-то задержали и увезли на допрос. Заведены уголовные дела за мелкое взяточничество и получение взятки в особо крупном.

В пресс-службе полиции Тюменской области подтвердили Накануне.RU выявление факта противоправных действий сотрудников ДПС.

"По предварительной информации, полицейские получили денежное вознаграждение за непривлечение водителей к административной ответственности. По данным фактам руководством УМВД России по Тюменской области назначена служебная проверка. При подтверждении вины указанных лиц, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.