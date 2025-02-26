Суд оставил под арестом "смотрящего" за Свердловской областью

Суд оставил под арестом задержанного в Екатеринбурге Марселя Гасанова, которого следствие называет "смотрящим" за Свердловской областью.

Напомним, Гасанов был задержан 11 февраля. Ему предъявили обвинение по статье УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". На следующий день Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил Гасанова под стражу до 9 апреля 2025 года.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, защита фигуранта обжаловала это решение. Сегодня облсуд, проверив материалы дела и выслушав доводы сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменения. Марсель Гасанов продолжит находиться под арестом до весны.

Ранее в Следственном комитете заявляли, что в 2024 году обвиняемый, обладая определенным криминальным опытом, был наделен другими лидерами преступного мира статусом так называемого "смотрящего" за Свердловской областью.

В полиции отмечали, что в определенных кругах Гасанов более известен по прозвищам "Марсель Махачкалинский" или "Марс" и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.