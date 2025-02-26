СМИ: Британия и Франция хотят разместить войска на Украине рядом с портами и АЭС

Великобритания и Франция в рамках урегулирования конфликта планируют разместить войска рядом с объектами критически важной инфраструктуры на Украине, включая порты и АЭС, Об этом сообщает британский журнал The Economist.

По информации источника издания, воинский контингент, согласно планам Лондона и Парижа, будет размещен не на востоке Украины на линии фронта, а в городах.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщала, что Британия и Франция хотят направить 30 тысяч европейских солдат на Украину в случае, если Россия и Киев достигнут мирного соглашения. Это соответствует прошлогоднему заявлению Службы внешней разведки РФ о том, что страны Запада хотят ввести войска на Украину под предлогом обеспечения ее безопасности. Это станет фактической оккупацией Украины, подчеркивали в СВР.