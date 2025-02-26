Российские дети старше 18 лет, возможно, смогут получать алименты

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала ускорить внесение в Госдуму закона об алиментах для детей после 18 лет. Об этом пишет Lenta.ru.

Законопроект разработан Министерством юстиции.

Как объяснила омбудсмен, "на практике совершеннолетие не всегда совпадает с финансовой независимостью человека". Он еще может учиться в школе, так как программой среднего общего образования предусмотрено 11-летнее обучение.

"Было бы справедливым дополнить Семейный кодекс нормой о праве на получение алиментов совершеннолетними детьми, обучающимися в образовательных организациях", — обозначила Москалькова.

Сейчас трудоспособные совершеннолетние граждане России не получают алименты.

В октябре прошлого года Минюст предложил выплачивать алименты студентам-очникам до 23 лет, сообщало РБК. Также инициатива предполагает, что выплаты будут получать до 1 сентября года окончания школы те, кому не исполнилось 19 лет.

"Учитывая уровень учебной нагрузки, многие совершеннолетние трудоспособные дети не могут осуществлять трудовую деятельность без ущерба для освоения образовательных программ. <...> [Мера] позволит совершеннолетним детям без собственного дохода полноценно проходить очное обучение", — пояснили в ведомстве.