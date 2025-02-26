Глава минздрава доложил Игорю Бабушкину о новых возможностях региональной медицины

Об итогах работы регионального минздрава и планах на текущий год губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину доложил глава ведомства Александр Буркин.



Как сообщил глава регионального минздрава Александр Буркин губернатору Игорю Бабушкину, лаборатория молекулярной диагностики, которая начинает функционировать в Астраханской области позволит выявлять злокачественные новообразования на ранней стадии. Лаборатория базируется в областном онкодиспансере. За прошлый год сюда обратились свыше 17 тысяч горожан, менее чем у тысячи из них выявили злокачественные опухоли.

Также глава министр сообщил, что число пациентов, прошедших диспансеризацию, растет. Только в январе 2025 года обследование провели для 40 тысяч жителей области. Всего проверку пройдут 427 тысяч взрослых и 176 тысяч детей. Исследование репродуктивного здоровья планируют организовать для более 120-ти тысяч мужчин и женщин.

Также Александр Буркин отметил, что обращения участников СВО и их семей отрабатывают в приоритетном порядке. В планах до конца этого года открыть реабилитационный центр для бойцов.

В рамках встречи обсуждали и жалобы астраханцев в адрес минздрава. Одна из проблем отрасли – нехватка кадров и в связи с этим трудности с записью к узким специалистам. Как пояснил Александр Буркин, в этом году в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» единовременную выплату получат 62 медработника. Кроме того, уже трудоустроены 181 специалист на должности средних медицинских работников и 355 ординаторов.

Ряд жалоб касался ремонта и содержания больниц и поликлиник. В этом году в Астраханской области в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» построят 14 ФАПов и отремонтируют 11 медучреждений. В течение 2 лет будет создано 6 женских консультаций в сельских районах области.

Особое внимание – нехватке рецептурных препаратов и грубого отношения со стороны медиков. Как отметил глава регионального минздрава, по каждому инциденту будут приняты меры.

"Ни одно обращение не должно остаться без внимания – это ключевое в работе с гражданами", – подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.