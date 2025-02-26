Следком возбудил дело о халатности после нападения собак в Прикамье на пенсионерку

В Красновишерске возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" по факту нападения бездомных собак на пожилую женщину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Напомним, инцидент произошел 24 февраля, в районе дома № 48 по улице Толстого. Пенсионерка пострадала и была госпитализирована. Сейчас ей оказывается медицинская помощь.

Следователями проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, производятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства.