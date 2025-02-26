Илон Маск стал самым богатым человеком мира

Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров. Список тех, чье состояние превышает 50 млрд, составила компания Altrata, пишет Коммерсант.

В исследовании отмечается, что в мире появилась новая категория богатых людей — супермиллиардеры. В рейтинг вошли 24 человека со всего мира.

В первой пятерке глава SpaceX, Tesla и X Илон Маск с состоянием почти 415 млрд. Далее идет основатель Amazon Джефф Безос — 263,8 млрд, владелец LVMH Бернар Арно — 238,9 млрд долларов, глава Oracle Ларри Эллисон — 237 млрд долларов.

Совокупное состояние 24 супермиллиардеров составляет около 3,3 трлн долларов, что сопоставимо с номинальным ВВП Франции.

Altrata отмечает, что в XIX и начале XX века самые состоятельные люди были промышленниками. Современные супермиллиардеры заработали свое состояние в технологической сфере.

Ранее глава департамента США по государственной эффективности (DOGE), известный предприниматель Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского доказать, что занимаемый им пост является волей народа. Для этого он должен провести выборы, иначе его можно считать диктатором.