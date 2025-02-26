Прокуратура проверит уральские школы, в которых ученики устроили драки

На Среднем Урале прокуратура проверит две школы, в которых произошли драки с участием учеников.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, первый инцидент случился 17 февраля в одной из школ Дегтярска. Между учеником 6-го класса и двумя его одноклассниками на перемене произошел конфликт, в результате которого шестиклассник получил телесные повреждения. Пострадавший был госпитализирован для оказания медпомощи.

Второе происшествие случилось 24 февраля в Среднеуральске: в школьном туалете образовательной организации между двумя подростками произошла драка, в которой они нанесли друг другу телесные повреждения. Один из пострадавших обратился за помощью в больницу.

Сейчас прокуратурой проводятся проверки в обеих школах. В ведомстве заверили, что по итогам будут приняты исчерпывающие меры реагирования.