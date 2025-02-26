В Тбилиси возобновились акции протеста

В центре Тбилиси вечером 25 февраля прошла очередная акция протеста с требованием новых парламентских выборов в Грузии.

По данным РИА Новости, в разных частях города прошли шествия, после чего протестующие собрались перед зданием парламента на проспекте Руставели. Отмечается, что в акции приняла участие бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Демонстранты также требуют освобождения лиц, задержанных в ходе митингов.

В ночь с 28 на 29 ноября в Грузии началась масштабная акция протеста, которая стала реакцией на озвученное решение правящей партии "Грузинская мечта" заморозить переговоры по вступлению Грузии в Евросоюз до 2028 года. Выступления продолжились в выходные и в ночь на воскресенье, 1 декабря, протестующие разгромили здание парламента.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Выиграла выборы правящая партия "Грузинская мечта". Она набрала 53,93% голосов. Оппозиция суммарно набрала 37,78% - ее представляют четыре партии. После выборов оппозиция заявила, что не признает итогов выборов. Президент Саломе Зурабишвили, которая должна быть беспартийной, призвала к протестам из-за итогов выборов.