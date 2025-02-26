Переобулся. Украинский мэр Красноармейска по-русски призвал Зеленского пойти на мир

Украинский мэр Красноармейска (Покровска) Руслан Требушкин записал видеообращение на русском языке к Зеленскому, призвав его как можно скорее заключить мир.

Он сказал, что люди хотят одного - мира, но статистика, которую приводит Зеленский, говорит о том, что люди будто бы хотят войны. В городе до сих пор остается часть жителей, несмотря на отсутствие тепла и водоснабжения.

"Большинство жителей Украины хотят мира. Люди не хотят воевать, они устали. Даже военные, которые находятся на передовой, хотят домой. Они хотят, чтобы вы подарили мир. Владимир Александрович, мы в вас верим, заключайте мир и дайте людям пожить", – сказал мэр.

В местной городской военной администрации заявили, что Требушкин не имеет никаких полномочий в военное время, а руководство осуществляет исключительно ее начальник, назначенный Зеленским. А тот приказывает только воевать.

"Мы не имеем права идти на уступки перед безответственными политическими внушениями,. Призываем жителей не поддаваться манипуляциям", - заявили в администрации, призвав воевать или поддерживать украинских боевиков.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина отвергает мирные переговоры. США хотят усадить их за стол переговоров, но в Киеве хотят делать по-своему.

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс также сказал, что Зеленский не понял послания о необходимости урегулировать конфликт как можно быстрее, о чем ему было сказано в Мюнхене. А критиковать президента США - это "не самая умная стратегия".