На Ямале из-за непогоды задерживаются вертолетные рейсы

В аэропорту Салехарда задерживается вылет и прилет вертолетных рейсов авиакомпании "Ямал".

Согласно данным онлайн-табло, задерживается вылет в населенные пункт Мужи, Питляр, Горки. Также задерживается прибытие рейсов из таких населенных пунктов как Мыс Каменный, Новый Порт, Яр-Сале, Сеяха. Прибытие ряда рейсов ожидалось еще 24 февраля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта Салехарда, вертолетные рейсы из аэропорта задерживаются из-за сложных метеоусловий.