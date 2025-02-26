На Чукотке нашли пропавшего 19 февраля оленевода

В Чукотском автономном округе нашли оленевода. Он пропал неделю назад, 19 февраля.

По сообщению работников бригады N5 МУП СХП "Возрождение", пропавший мужчина найден волонтерами в зимовье вечером 25 февраля. Его доставят в село Конергино.

21 февраля стало известно, что 19 февраля из села Конергино в оленеводческую бригаду "Возрождение" на двух снегоходах выехали четыре человека. Из-за поломки одного из снегоходов группа разделилась. Двое людей, оставшихся чинить снегоход, вернулись в село пешком. Остальные, 34-летний мужчина и 62-летняя женщина, продолжив путь на исправном снегоходе, до пункта назначения не добрались. Позже в 25 км от села возле снегохода обнаружено тело женщины, сообщает управление МЧС по Чукотскому АО.