Турция поможет восстановить Украину после окончания конфликта

Украина попросила Турцию помочь в восстановлении страны после заключения мирного соглашения. Об этом сообщает газета Türkiye, пишет Lenta.ru.

Киев уже передал Анкаре досье с проектами по восстановлению. Тендеры объявят в апреле-мае. Документы касаются области энергетики, жилья, водоснабжения и строительства дорог.

Издание отмечает, что во время встречи с Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил о том, что компании страны готовы поддержать Украину в ликвидации последствий боевых действий.

Ранее Эрдоган заявил о территориальной целостности Украины.

"Я еще раз напомнил ему о поддержке Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины. Они очень, очень важны для нас", — отметил турецкий лидер.

РФ подробно рассказала в Турции о российско-американских переговорах. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва продолжит контактировать с Вашингтоном, сообщает ТАСС. Встреча в Эр-Рияде дала надежду на нормальный диалог с США, заявил Лавров.

Сегодня глава МИД прибыл в Анкару. Об этом сообщаетTelegram-канал ведомства.