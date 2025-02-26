Режим беспилотной опасности ввели в Северной Осетии

Режим беспилотной опасности ввели в Северной Осетии и в остальных регионах Северо-Кавказского округа. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.

По его словам, оперативный штаб работает круглосуточно. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности.

Глава региона напоминает, что вся официальная информация появляется в его Telegram-канале. Он просит сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

Также сигнал "Беспилотная опасность" объявили прошедшей ночью в Краснодаре. Оповещение разослала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Жителям рекомендуют соблюдать бдительность, не находиться на открытых участках улиц и укрыться в помещении без окон до получения сигнала "Отбой"

Прошедшей ночью над различными регионами страны сбиты больше сотни беспилотников. Особенно сильно атакована Кубань.

Всего за ночь сбиты 128 украинских беспилотных летательных аппаратов. Большая часть – 83 – над Краснодарским краем, ещё 30 – над Крымом, пять – над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны России.

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