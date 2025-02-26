Над Россией сбиты 128 беспилотников, особо сильно атакована Кубань

Над различными регионами страны сбиты больше сотни беспилотников. Особенно сильно атакована Кубань.

Всего за ночь сбиты 128 украинских беспилотных летательных аппаратов. Большая часть – 83 – над Краснодарским краем, ещё 30 – над Крымом, пять – над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны России.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Темрюкском районе выбило стекла в частном доме в станице Старотитаровской, повредило крышу ещё одного домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе поврежден частный дом. Начался пожар, который уже оперативно потушили. В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка.