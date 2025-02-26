Половина россиян выступают за смертную казнь

49% россиян выступают за возвращение смертной казни, 26% считают, что необходимо сохранить мораторий, а 15% — сторонники полной отмены смертной казни.

Таковы результаты соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. За прошедшие с предыдущего опроса четыре года на 5 п.п. изменилось только число сторонников моратория на смертную казнь — в 2021 году их был 21%. На 4 п.п. (до 10%) уменьшилось количество затрудняющихся ответить на этот вопрос. Количество сторонников применения и сторонников полной отмены смертной казни существенно не изменилось.

Оказалось, что сторонников смертной казни больше среди старшего поколения. ВЦИОМ отмечает, что вопрос смертной казни остается в сознании россиян одним из самых важных и дискуссионных.

Как заявил глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов, что возросшее количество сторонников сохранения моратория на смертную казнь связано в том числе со сменой поколений. "Появление огромной серой зоны между разрешенным и криминальным ставит граждан в двусмысленное положение перед законом — чем пользуются те же телефонные мошенники, инкриминируя своим жертвам якобы финансирование ВСУ. Тезис о том, что просто так никого не сажают, распространен в обществе меньше, чем 10 или 15 лет назад — как следствие, выше тревожность перед прочтением закона не в свою пользу", — указал РБК эксперт.

В России нужно ввести смертную казнь за "крупную" коррупцию, с такой инициативой выступил первый замруководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.