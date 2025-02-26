Детям могут дать право на выплаты при гибели родителя на СВО

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили на отзыв в кабмин проект закона, которым предлагается предоставить право совершеннолетним детям претендовать на страховые выплаты в случае гибели родителя на спецоперации, если у него нет других родственников.

Сегодня единовременные выплаты и страховые компенсации получают несовершеннолетние дети военнослужащих и добровольцев, дети старше 18 лет, если стали инвалидами до совершеннолетия, студенты до 23 лет, если на момент гибели родителя обучались, а также студенты, поступившие в другой вуз в год отчисления, если родитель погиб в этот период.

Из документа следует, что во время СВО многие совершеннолетние дети остаются единственными наследниками, но не могут получить выплаты, так как фактически не считаются членами семьи.

Как сообщил один из авторов инициативы Амир Хамитов, в стране принимается множество мер по поддержке участников СВО и их семей, и, в частности, существуют единовременные страховые выплаты членам семей военнослужащих, погибших в ходе СВО. "Еще в апреле прошлого года президент России подписал указ, согласно которому единовременные выплаты начисляются в том числе и совершеннолетним детям участников СВО", - сказал парламентарий.

Он отметил, что, согласно данной инициативе, уточняется перечень получателей страховых выплат, и в случае ее принятия исчезнет не только юридическое противоречие, но и человеческая несправедливость по отношению к близким героев России, сообщает РИА "Новости".