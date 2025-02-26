Только 10 иностранных инвесторов получили "золотые визы" в России

По данным на конец III квартала прошлого года только 10 иностранных граждан получили вид на жительство (ВНЖ) за инвестиции.

По данным Минэка, за два года работы механизма иностранцы подали 40 обращений, только на 23 из них ведомство направило положительное заключение, а 10 уже получили документ на руки. При этом не раскрывается, в какие сферы вкладываются иностранцы, желающие получить "золотую визу" в России.

Как заявила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Венера Шайдуллина, актуальна нефтегазовая сфера, где есть проекты по добыче и переработке энергоносителей. Агропромышленность также вызывает интерес иностранцев, особенно среди инвесторов из Европы.

Кроме того, в стране есть территории опережающего развития и особые экономические зоны с налоговыми льготами. Независимый эксперт Андрей Бархота указал, что инвестиции со стороны иностранцев нужны российской экономике, они помогают развивать предпринимательство, сообщают "Известия".

Механизм планируется модернизировать и развивать. В Минэке подчеркнули: по мере поступления предложений со стороны бизнеса ведомство будет выходить с инициативами о совершенствовании программы в правительство