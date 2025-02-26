Россияне получили от хранения средств на депозитах 6 трлн рублей

77% россиян намерены инвестировать доход от банковских депозитов, полученный в прошлом году.

Как говорят эксперты, в 2024 году граждане смогли получить от хранения средств на вкладах и накопительных счетах около 6 трлн руб. Они не только не забирают деньги у банков, но и собираются реинвестировать доходы. Это говорит о том, что россияне не поверили в слухи о заморозке вкладов.

80% из тех, кто готов реинвестировать полученные средства, планируют снова положить деньги на депозит. Половина респондентов также не исключает, что направит доход от вкладов в другие инструменты: 33% намерены купить акции, 21% хотят приобрести недвижимость, около 19% подумывают над вложением в облигации.

23% участников исследования заявили, что вкладывать полученный доход не собираются. У них в приоритете расходы на ипотеку, ремонт, путешествия, образование и саморазвитие, сообщают "Известия".

Ранее Центробанк России отреагировал на искажение информации при рекламе депозитов на сайтах банков. Регулятор призвал избавиться от недобросовестных практик и информировать клиентов о параметрах вкладов без применения различных приемов, искажающих условия финансовой услуги.