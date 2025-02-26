У производителей молочной продукции нашли фальсификат

В России у 14 производителей молочной продукции обнаружен фальсификат.

Заводы выдавали за натуральные масло и творог товары с запрещенной трансглютаминазой, стеринами и растительными жирами, которых в продуктах быть не должно.

Это выяснилось после проверки Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" при Россельхознадзоре, а также из реестра проверок, оператором которого является Генпрокуратура. Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру и Минпромторг с просьбой изъять продукцию и наказать производителей.

В обращении общественника сказано, что по результатам лабораторных исследований в образцах продукции 14 изготовителей обнаружены несоответствия по массовой доле белка, массовой доле жира и/или жирнокислотному составу. Образцы приобретались в магазинах "Дикси", "Магнит", "Светофор", "О'КЕЙ", "Верный", "Семишагофф", "Сезон" и других, сообщают "Известия".

Выкладку молочной продукции в магазинах необходимо скорректировать. С таким предложением ранее выступил Роспотребнадзор. В ведомстве предложили добавить цветовую дифференциацию для таких товаров в торговых точках.