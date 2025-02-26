Всемирный банк: на восстановление Украины понадобится $524 млрд

Киеву понадобится $524 млрд на восстановление в течение следующих 10 лет.

Согласно докладу правительства Украины, Всемирного банка, Европейской комиссии и Организации Объединенных Наций, сумма в 2,8 раза превышает номинальный ВВП страны на прошлый год. Наиболее пострадавшими отраслями названы жилье, транспорт, энергетика, торговля, промышленность, образование. В энергетическом секторе количество поврежденных или разрушенных объектов увеличилось на 70% по сравнению с февралем прошлого года.

Комиссар по вопросам расширения Европейского союза Марта Кос заявила, что блок поддерживает реконструкцию и восстановление Украины, мобилизуя больше частных инвестиций через инвестиционную рамочную программу для Украины. В докладе отмечается, что многие компании начали инвестировать, в том числе в распределенные энергетические решения, такие как газовые электростанции, солнечные батареи и биогаз. Частный сектор потенциально может покрыть треть всех потребностей, обеспечивая существенное дополнение к государственным инвестициям, сообщает Forbes.

Ранее президент США Дональд Трамп дал понять, что США не будут восстанавливать Украину. Это произошло после переговоров с президентом Франции. Он напомнил, что США уже вложили в Украину несколько сотен миллиардов долларов помощи.