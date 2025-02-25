Напавшие на консульство РФ в Марселе помещены под стражу

Напавшие на консульство РФ в Марселе французы помещены под стражу по обвинению в "нанесении ущерба зажигательным или взрывчатым веществом", сообщают РИА Новости.

"Прокуратура Марселя подтверждает арест двух совершеннолетних лиц по этому делу, а также их помещение под стражу в полиции по обвинению в нанесении ущерба зажигательным или взрывчатым веществом. Оба человека имеют французское гражданство. Они родились в 65 и 77 годах соответственно", - говорится в сообщении.

Утром 24 февраля два "коктейля Молотова" взорвались на территории консульства РФ в Марселе. Их забросили туда в тот момент неизвестные подрывники. Пострадавших нет. Взрывы в Марселе имеют все признаки теракта, заявила Мария Захарова.