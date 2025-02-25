Водителя автобуса, утопившего в Мойке семь человек, осудили за фиктивную регистрацию мигрантов

Водителя автобуса, упавшего в реку в Петербурге, Рахматшох Курбонов, осужденный на шесть лет колонии общего режима, также заплатит штраф в 106 тысяч рублей за "резиновую" квартиру, где он фиктивно регистрировал мигрантов, сообщают РИА Новости.

Мировой судья судебного участка №56 г. Санкт-Петербурга признал его виновным по ст. 322.3 (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина) УК РФ. Он оштрафован на 106 тыс. руб. за фиктивную регистрацию почти 50 мигрантов.

Напомним, ДТП произошло в мае 2024 года. Погибли семь человек. Как оказалось, водителя автобуса заставили выйти в рейс наутро после 20-часовой смены. Об этом рассказала жена Рахматшоха Курбонова, который управлял транспортом. Водитель — 44-летний уроженец Таджикистана, был отправлен в СИЗО. Ему было предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Также суд арестовал начальника автоколонны компании-перевозчика.

В конечном итоге суд приговорил Курбонова к шести годам колонии общего режима с запретом на управление транспортными средствами на 2,5 года.