Зеленского устранят или отправят под суд. Артем Жога рассказал, когда может завершиться горячая фаза конфликта на Украине

Горячая фаза конфликта на Украине и СВО могут завершиться уже этой весной. Также в скором времени президента Украины Владимира Зеленского могут отправить под суд, как и лидеров некоторых европейских стран. Такие предположения в эфире "Соловьев LIVE" сделал полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.

По его словам, война в общих чертах со стороны западных стран в сторону России не закончится никогда, как и не иссякнет желание разрушить нашу страну, разделить ее на небольшие государства и пользоваться ее ресурсами. А что касается нынешнего конфликта на Украине, тут дела обстоят куда оптимистичнее.

"Если мы говорим про горячую фазу конфликта Украины и СВО, то прогнозы были конец 2024 - начало 2025-го, максимум весна 2025 года. В принципе, мы это сейчас видим, к этому сейчас и идет. Поменялась риторика Соединенных Штатов, очень сильно сейчас обвиняют Зеленского во всем. Не знаю, не хотелось бы ошибиться, но у меня такое ощущение, что в ближайшем будущем будет суд большой - суд с обвинением, вскрытием всех преступлений, воровства тех денег, которые Запад передавал Украине. Мы все прекрасно понимаем, что там огромные суммы воровались", - заявил Жога, отметив, что такое будущее вероятно, если Зеленского не ликвидируют раньше.

Он также добавил, что к правосудию привлекут и лидеров некоторых европейских стран, после чего "вскроются многие преступления, которые совершались на территории Украины".

"И по геноциду русского населения, геноцид населения, которое находилось в Донецкой, Луганской республиках, Запорожской, Херсонской, Курской, Белгородской областях, обстрел мирных жителей, уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство, пытки. Я думаю, в ближайшее время мы многое узнаем о преступлениях Украины, от которых мир содрогнется", - добавил полпред.