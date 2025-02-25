Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России за неуплату взносов

Французского актера Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России за неуплату взносов, сообщает Telegram-канал РБК. Артист за семь лет задолжал организации 9,5 тысяч рублей.

Читайте также: Арестован Депардье

В организации рассмотрят список всех нарушителей. Они не выполняли обязанности: по уставу, нужно выплачивать ежегодные членские взносы.

Кроме Депардье в список потенциальных кандидатов на исключение попал также продюсер Александр Роднянский (признан в РФ иноагентом). Он задолжал Союзу кинематографистов больше 20-ти тысяч за девять лет. В список также вошли Ингеборга Дапкунайте с долгом в 15,5 тысяч за 18 лет, актер Алексей Горбунов, который за 12 лет задолжал больше 24 тысяч рублей и ряд других деятелей культуры.

В апреле 2024 года прокуратура Парижа потребовала начать судебный процесс в отношении Жерара Депардье, сообщал телеканал BFMTV. Ведомство требовало, чтобы актер предстал перед департаментским уголовным судом по делу о домогательствах и сексуальном насилии.

Тогда Депардье взяли под стражу, но сразу же освободили. В суд на него подали две женщины, которые утверждали, что актер приставал к ним на съемках фильмов.