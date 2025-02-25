Shot: Около 20 ракет сбиты в небе над Белгородской областью

Около 20 ракет сбили в небе над Белгородской областью, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, среди них — выпущенные из американской РСЗО HIMARS, чешской Vampire, а также украинской системы "Ольха".

Предварительно, атака велась из Сумской области. Все цели были сбиты. Сейчас уточняется информация о последствиях на земле.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории региона объявлена ракетная опасность. Местным жителям рекомендовали спуститься в подвалы. Спустя 25 минут был объявлен отбой ракетной опасности.