Словакия вслед за США может потребовать от Украины вернуть потраченные на нее средства

Словакия может по примеру США потребовать от Украины вернуть потраченные на нее средства. Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко.

По его словам, Братислава отправила на помощь Киеву €3,5 млрд.

Данко подчеркнул, что если немцы, французы и американцы будут требовать вернуть свои деньги, "то Словакия не может молчать".

"Каким образом Зеленский нам вернет €3,5 млрд, которые мы туда [на Украину] направили? Для нас [Словакии] €3,5 млрд - громадная сумма", - цитирует его ТАСС.

Напомним, в 2023 году новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. В сентябре 2023 года в Словакии прошли парламентские выборы, на которых победили левоцентристы. Партия Фицо выступила против помощи Киеву, которая "лишь продлевает конфликта и страдания мирного населения".

В июне 2024 года Минобороны Словакии заявило, что не обнаружило документ, который обосновывал бы правомерность передачи Украине 13 истребителей МиГ-29 и ПВО. Военное ведомство добавило, что считает передачу Киеву истребителей и ПВО саботажем со стороны бывшего руководства.