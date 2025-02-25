В Ханты-Мансийске ученики уже три недели остаются на дистанционном обучении из-за ОРВИ

Ученики с первого по 11 классов школ Ханты-Мансийска уже три недели остаются на дистанционном обучении, передает корреспондент Накануне.RU.

Причиной является заболеваемость гриппом и ОРВИ у детей. На дистанционное обучение школьники с первого по девятый класс ушли с 12 февраля. 18 февраля было принято решение перевести на удаленку также старшеклассников.

Кроме того, дистант ввели в школах Югорска, Нягани, Нефтеюганска.

По данным управления Роспотребнадзора по Югре, в регионе было зарегистрировано 127,9 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения, что на уровне предыдущей недели.