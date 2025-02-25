Шмыгаль: Более 500 млрд долларов нужно на восстановление Украины

524 млрд долларов нужно будет направить на восстановление Украины в ближайшие 10 лет. Об этом сказал премьер этой страны Денис Шмыгаль, пишет Газета.ru.

Эти цифры основаны на отчете Всемирного банка и превышают предыдущую оценку на 38 млрд долларов. До этого Шмыгаль оценивал восстановление страны в 500 млрд евро. Это, по его мнению, может стать ключевой задачей для Европы на ближайшие годы.

Телеканал CNN со ссылкой на украинский источник сообщал, что Киев и Вашингтон готовят отдельное соглашение о принципах работы фонда восстановления Украины. Он может составить 500 миллиардов долларов. Киев продолжит направлять в него отчисления до достижения этой суммы. Проект двустороннего соглашения США и Украины опубликовали 24 февраля, пишет РИА Новости.

Тем временем, накануне Дональд Трамп дал понять, что США не будут восстанавливать Украину. Это произошло после переговоров с президентом Франции, на пресс-конференции. Как пишет Газета.ru, Трамп напомнил, что США уже вложили в Украину несколько сотен миллиардов долларов помощи, поэтому вопрос об участии Штатов в восстановлении страны звучит странно.

Американский лидер также дал понять, что украинские власти должны заключить сделку по редкоземельным металлам.