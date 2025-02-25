В России может появиться практическая часть в ЕГЭ по физике, химии и биологии

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о возможном введении в России практической части ЕГЭ по физике, химии и биологии.

"Одно из нововведений, которое мы сейчас прорабатываем и планируем в течение трех лет ввести, – практическая часть по физике, химии и биологии", - цитирует ТАСС Музаева.

При этом он не уточнил, будет ли какое-либо тестирование этого новшества в отдельных школах или новацию распространят сразу на всю Россию.