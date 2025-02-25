25 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Одна собака на все города. В Верхней Салде пожаловались на "фейковый" отлов животных

Жители Верхней Салды поймали, вероятно, службу по отлову собак, на "интересной схеме". Те, привозят собаку на место, делают с ней круг, а потом "ловят" и затаскивают обратно в машину. Зоозащитники "ЗооХелп" считают, что таким образом компания по отлову создает видимость работы и не исключают, что четвероногого могли "отлавливать" сразу в нескольких городах.

Инцидент произошел 18 февраля. Жители домов услышали страшные крики, кинулись к окнам и увидели, как неизвестные издеваются над собакой: тащат ее за собой, буквально держа пса подвешенным на петле. После жильцы запросили записи с камер видеонаблюдения, где передвижения неизвестных были зафиксированы от начала и до конца.

"Сами привезли собаку, сами в машине посадили на петлю, сами вывели на петле, сделали круг почета с собакой на петле на весу, сами загрузили обратно в машину и уехали - это что было вообще??? В скольких городах и сколько раз вы эту бедную собаку уже отловили????? Куда смотрит администрация??? Сколько вы будете покрывать живодеров???" - пишут зоозащитники.

По их словам, на камере могли быть зафиксированы сотрудники службы по отлову из Красноуральска, однако подтверждения этому нет.

Напомним, что похожая история развернулась в Туринске. Как сообщали местные жители, ловцы из Камышлова не утруждали себя поисками агрессивных собак, а забирали спокойных, уже чипированных или вовсе домашних питомцев. Позднее, когда хозяева приезжали за своими любимцами в ПКС Камышлова с них, по их словам, требовали деньги.

Теги: Верхняя Салда, собака, отлов, издевательство, живодерство


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